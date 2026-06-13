Mondiali senza Italia, Piacenza si divide: guardare o spegnere la tv?

Venerdì l’Italia sarebbe potuta scendere in campo per debuttare contro il Canada nel 23esimo Mondiale di calcio. Invece, a marzo gli Azzurri hanno perso lo spareggio decisivo contro la Bosnia Erzegovina per qualificarsi alla manifestazione incominciata giovedì. Una bocciatura che segue quella del 2018 e il 2022, e che ha innescato di nuovo un malcontento collettivo tra i tifosi del Bel Paese.

Dopo mesi a metabolizzare la delusione, prevarrà dunque l’amore per lo sport o il patriottismo? A Piacenza i pareri si dividono. C'è chi decreta con fermezza che non guarderà la manifestazione per protestare contro la terza bocciatura degli Azzurri, e chi invece ammette che guarderà l’evento senza problemi, anteponendo l’amore per lo sport al colore della maglia.