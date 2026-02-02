Mustacchio a Zona Calcio: «Non molleremo fino alla fine»

Il neo-arrivato Simone Ganz sarà un ottimo compagno di reparto in biancorosso per Mattia Mustacchio, che ieri sera è stato ospite a Zona Calcio. «La sconfitta con la Pistoiese brucia ancora - ha detto l'attaccante del Piacenza - perché non ci siamo sentiti inferiori a loro e il risultato è stato deciso da degli episodi. Adesso dovremo pensare subito alla prossima gara, serve una scia importante, perché noi ci crediamo ancora visto che il campionato è lungo e può succedere di tutto. Il gruppo è compatto, i giovani sono cresciuti e noi "senatori" abbiamo il dovere di farli sentire sereni anche quando magari sbagliano qualcosa, ma sento di parlare a nome di tutti quando dico che ci siamo e non molleremo. Anche per i tifosi, ieri li abbiamo salutati proprio perché sappiamo quanto sono importanti per noi e con quanta passione ci seguono sempre».

Nell'ultima parte del programma, condotto da Michele Rancati e con il giornalista Marco Villaggi e mister Massimo Mazza, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti, analisi e ben 34 gol trasmessi dei campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall'Eccellenza alla Terza Categoria. Doverosa passerella per il Nibbiano&Valtidone, fresco vincitore della Coppa Italia di Eccellenza, rappresentato dal difensore Francesco Bini e dal dirigente Pierpaolo Dovati.