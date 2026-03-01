Nel silenzio del Garilli, il Piace travolge i resti del Tuttocuoio

Tutto facilissimo per il Piacenza orfano dei tifosi: con il Tuttocuoio ultimo della classe nel girone D di Serie B, i biancorossi vincono per 4-0 e si rialzano dopo la tremenda caduta interna di domenica scorsa con la Pro Palazzolo. Contro i toscani, in formazione rimaneggiata e decisamente giovane, pratica chiusa già nel primo tempo grazie alla doppietta di Mustacchio (secondo gol in rovesciata). Anche una traversa e un palo centrati da Manuzzi, oltre a diverse opportunità sciupate. Nella ripresa, già al 5’, Crasta espulso dopo aver trattenuto platealmente Mustaccio lanciato a rete e per il Tuttocuoio diventa ancor più ardua la missione. Secondo tempo che diventa pura accademia con i toscani a tentare in ogni modo di evitare il naufragio. Altro legno, questa volta di D’Agostino, su cross da destra di Mustacchio a 20’ dal termine. Tre minuti dopo, il tris di Manuzzi con un colpo di petto sotto misura sul bell’assist di Mustacchio dopo la verticalizzazione di Mazzaglia. Campagna, partito dalla panchina, ha invece firmato il poker sul generoso assist di Garnero dopo una fuga mancina.

I biancorossi tornano così al quarto posto ma a –10 dal Lentigione capolista, vittorioso per 2-0 sul campo della Pro Palazzolo. Domenica turno di riposo per la Serie D, il Piace tornerà in campo il 15 marzo nel match esterno con la Correggese.

PIACENZA 4

TUTTOCUOIO 0

PIACENZA (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin (13' st Cabri); Lordkipanidze (35' st Campagna), Poledri, Mazzaglia; D'Agostino (40' st Taugourdeau); Mustacchio (35' st Ganz), Manuzzi (40' st Garnero). A disposizione: Ribero, Silva, De Vitis, Sartorelli. All. Franzini.

TUTTOCUOIO (3-4-3): Ricco; Ostili, Crasta, Coppola (8' st Stankevicius); Sichi (45' st Grandinetti), Renda (11' st Bonafede), Di Natale, Foresta; Chiti, Okoh (28' st Alvarez Ortiz), Del Peschio. A disposizione: Dejardins, Marchetti, Fino, Fernandes. All. Firicano.

Arbitro: Frazza (Schio), assistenti Conicella (Città di Castello) e Bara (Macerata).

Reti: 19' e 33' pt Mustacchio (P), 29' st Manuzzi (P), 42' st Campagna (P).

Note: espulso Crasta (T) al 6' st per fallo su chiara occasione da gol. Ammonito Foresta (T).

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI

SERIE D

Risultati



Classifica

