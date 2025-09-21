Nibbiano e Agazzanese a caccia della Pontenurese

Incrementare il numero dei gol all'attivo e mantenere la porta inviolata; chiaro l'obiettivo odierno delle consolidate realtà d'Eccellenza locali, ossia Nibbiano&Valtidone ed Agazzanese, appaiate a ridosso della vetta, occupata dalla sorpresa Pontenurese, seguita dalla Vianese. Per i biancazzurri di mister Luca Rastelli c'è l'appuntamento interno (al "Bertocchi”) al cospetto del Fabbrico con fischio d'avvio un'ora più tardi (16.30) rispetto alle altre sfide del girone, mentre i granata di Gianluca Piccinini sono di scena sul campo di una tra le squadre in coda a quota 0, ovvero il Salso.

Impegni sulla carta alla portata di entrambe, tanto più perché in buona salute oltre che più quotate in rapporto alle avversarie di turno. Stesso dicasi per il Fiorenzuola, che dopo aver saputo rialzare prontamente la testa col Brescello Piccardo, nonché con l'attaccante Mancini in più nel motore, non può e non deve fallire il bis di successi di fila nella tana della Campagnola. Con la voglia matta di continuare a stupire sono inoltre attese altre buone nuove dalla Bobbiese di mister Dario Bongiorni, ospite di un'altra neopromossa quale l'Atletic Mutina.

Al "Levoni” il match clou di Promozione, dove il Gotico Garibaldina ha l'impellente necessità di cogliere il primo successo a spese della capolista (a punteggio pieno) Colorno, riducendo così il già considerevole ritardo dalla vetta. In contemporanea altro esame tosto per la CastFontana di Massimo Ciotola, ospite del Carignano di bomber Ferretti, e sulla carta proibitive le sfide interne che attendono Spes e CarpaChero, rispettivamente di fronte al Bibbiano San Polo e all'altra battistrada Montecchio; mai dire mai, però.

