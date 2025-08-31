Nibbiano e Fiorenzuola partono forte, ottimo punto della Bobbiese

Giornata da ricordare per il calcio piacentino, che per la prima volta presenta ben cinque squadre nel campionato di Eccellenza. Il bilancio è più che positivo. Il Nibbiano&Valtidone (che ha inserito in difesa anche Alcibiade, tra le altre ex Juventus) ha superato per 3-0 il Salsomaggiore con reti di Poesio e Lancellotti alla fine del primo tempo, arrotondate nel finale di gara da Carrasco. L'altra grande favorita, il Fiorenzuola, ha sconfitto il Corticella grazie alla rete di Dellagiovanna al 14 del primo tempo. Pareggio senza gol dell'Agazzanese sul campo del Rolo e primo storico punto della Bobbiese nel massimo campionato regionale, con la rete di Balbo. L'altra matricola Pontenurese si è, invece, arresa per 4-1 alla corazzata Fidentina-Borgo San Donnino.

Un'azione di Nibbiano-Salsomaggiore (Foto Bersani)

Eccellenza 1° Giornata

Bobbiese-Brescello Piccardo 1-1

Fabbrico-Arcetana 1-1

Fidentina Borgo San Donnino-Pontenurese 4-1

Fiorenzuola-Corticella 1-0

Nibbiano&Valtidone-Salsomaggiore 3-0

Real Formigine-Zola Predosa 0-1

Rolo-Agazzanese 0-0

Terre di Castelli-Atletic Mutina 0-0

Vianese-Campagnola 4-0