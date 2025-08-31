Sunday, August 31

Nibbiano e Fiorenzuola partono forte, ottimo punto della Bobbiese

Piacentine protagoniste nella prima giornata di Eccellenza: pareggio per l?Agazzanese, sconfitta solo la Pontenurese

Redazione Online
|2 ore fa
L'esultanza del Fiorenzuola (Foto Cavalli)
1 MIN DI LETTURA
Giornata da ricordare per il calcio piacentino, che per la prima volta presenta ben cinque squadre nel campionato di Eccellenza. Il bilancio è più che positivo. Il Nibbiano&Valtidone (che ha inserito in difesa anche Alcibiade, tra le altre ex Juventus) ha superato per 3-0 il Salsomaggiore con reti di Poesio e Lancellotti alla fine del primo tempo, arrotondate nel finale di gara da Carrasco. L'altra grande favorita, il Fiorenzuola, ha sconfitto il Corticella grazie alla rete di Dellagiovanna al 14 del primo tempo. Pareggio senza gol dell'Agazzanese sul campo del Rolo e primo storico punto della Bobbiese nel massimo campionato regionale, con la rete di Balbo. L'altra matricola Pontenurese si è, invece, arresa per 4-1 alla corazzata Fidentina-Borgo San Donnino.
Un'azione di Nibbiano-Salsomaggiore (Foto Bersani)
Eccellenza 1° Giornata 
Bobbiese-Brescello Piccardo 1-1
Fabbrico-Arcetana 1-1
Fidentina Borgo San Donnino-Pontenurese 4-1
Fiorenzuola-Corticella 1-0
Nibbiano&Valtidone-Salsomaggiore 3-0
Real Formigine-Zola Predosa 0-1
Rolo-Agazzanese 0-0
Terre di Castelli-Atletic Mutina 0-0
Vianese-Campagnola 4-0
La formazione iniziale della Bobbiese
