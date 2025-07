Niente medaglie ma super Albasi agli Europei in Polonia

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la prima esperienza del piacentino Riccardo Aalbasi ai Campionati europei di nuoto pinnato di Olsztyn, in Polonia. Pur non avendo conquistato medaglie, infatti, il giovane nuotatore biancorosso della Vittorino da Feltre è riuscito ugualmente a mettersi in evidenza con i colori azzurri, collezionando buoni risultati ulteriormente impreziositi da ottimi riscontri cronometrici. La Nazionale italiana schierata agli Europei era composta da sedici elementi guidati dai tecnici Emiliano Zanella, Alberto Milan e Silene Furlanetto.

Albasi si è messo subito in evidenza con i compagni di squadra nella staffetta 4x50 mono-pinna, contribuendo a regalare all’Italia il quinto posto finale a pochi centesimi di secondo dal podio, ma con l’eccezionale crono di 1’03»,53 che rappresenta il nuovo record italiano della specialità. Podio sfiorato nella successiva staffetta della 4x200 monopinna, con Albasi in acqua: per l’Italia quarto posto finale con platonica «medaglia di legno» e Albasi capace di chiudere la sua frazione in 1’26»,90, suo nuovo personale con un miglioramento di oltre tre secondi. Per Albasi, buoni piazzamenti anche nelle gare individuali: quindicesimo posto finale nella prova dei 50 apnea con il tempo di 15»,50 e ventunesimo posto finale nei 50 monopinna, con un crono di 17»,24.

«Pur venendo da un infortunio al piede - commenta il tecnico della Vittorino Gianni Ponzanibbio - Riccardo ha saputo mettersi subito in evidenza alla sua prima chiamata in Nazionale sfiorando il podio, firmando un nuovo record italiano e dimostrando ottima sintonia con i compagni di squadra. Siamo orgogliosi delle sue prestazioni, ancora più di valore se si considera che Riccardo ha iniziato a praticare il nuoto pinnato un anno e mezzo fa, nell’ambito del nuovo progetto sportivo varato dalla Vittorino da Feltre che oggi vede coinvolti già una trentina di atleti».