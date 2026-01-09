Nuova "birra" per la Gas Sales

Nonostante il golden set di mercoledì sera in Repubblica Ceca contro lo Jihostroj Ceske Budejovice (ritorno dei Sedicesimi di finale di Cev Cup) abbia fatto sorridere (e passare il turno) alla Gas Sales Bluenergy, gli elementi di riflessione non mancano.

In una gara dove le sarebbero bastato vincere solo due set dopo il 3-1 dell’andata, nel terzo parziale la formazione biancorossa ha dato segni di cedimento emotivo, lasciando di fatto il match ai padroni di casa, che sono andati sul 3-1, rimettendo a centro tavola il pass per gli Ottavi di finale. Si è perciò deciso in quel quinto set “dorato”, culminati ai vantaggi e concluso 17-19 in favore dei piacentini. Il lieto fine è arrivato, ma che spavento.

«È stato davvero emozionante - - spiega il direttore sportivo Ninni De Nicolo di rientro dalla Repubblica Ceca - e siamo stati bravi a mantenere la sfida sempre punto a punto. Abbiamo chiamato il videocheck sul loro 15-13, per un attimo la partita sembrava finita. Poi l’arbitro ha segnato l’invasione avversaria e da lì abbiamo resistito fino a chiudere in nostro favore. Siamo stati condizionati negativamente dagli errori e da qualche assenza».

Non sono mancati tuttavia i lati positivi. In particolare, la risposta dei più giovani ha soddisfatto il direttore sportivo: «Avevamo in campo sei giocatori che vanno dal 2001 al 2006 e che sono riusciti a conquistare il passaggio di turno. Come abbiamo festeggiato? Ci siamo concessi una pinta di birra tutti quanti a cena».

Ora il calendario della Gas Sales Bluenergy si arricchisce di due nuovi appuntamenti europei: il 21 gennaio la trasferta in Spagna per l’andata degli Ottavi di finale contro il Rio Duero Soria, mentre il 28 gennaio al Palabanca si giocherà il match di ritorno.

La prossima sfida è già alle porte. Domenica al Palabanca arriverà Monza per la quarta giornata di ritorno di Superlega.