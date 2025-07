Nuova illuminazione al campo Mazzoni, intervento da 150mila euro

È calato il sole sul campo sportivo Mazzoni, ma sembra quasi che sia giorno fatto ora grazie al nuovo impianto di illuminazione. L'Amministrazione Comunale ha inaugurato l'intervento realizzato alla casa del Piacenza Rugby dove giocano anche i ragazzi del football americano dei Wolverines, quattro fari sul secondo campo da rugby che saranno anche un ulteriore punto di partenza per nuove iniziative con il fine di valorizzare l'intera area di oltre 60mila metri quadrati dedicati allo sport e al benessere di tutta la cittadinanza. Presenti al taglio del nastro la sindaca Katia Tarasconi con gli assessori Mario Dadati e Francesco Brianzi, accolti dal presidente del Piacenza Rugby Daniele Boccuni insieme a prima squadra e dirigenza e al presidente dei Wolverines Stefano Queirazza. Nel 2022 il Comune ha rinnovato la concessione dell'area per i prossimi vent'anni al Piacenza Rugby, allargando l'area per un progetto di potenziamento, l'intervento per l'illuminazione è costato poco meno di 150mila euro.