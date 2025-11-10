Obiettivo centrato: il Tennis Club Borgotrebbia ai playoff per l'A1

La data del 9 novembre 2025 rimarrà per sempre scolpita come una giornata storica per il tennis piacentino, perché per la prima volta in assoluto una nostra squadra si è qualificata ai playoff di Serie A2 e tra un paio di settimane si giocherà l'ingresso in A1, “l'Olimpo” della racchetta nazionale. Stiamo parlando dei ragazzi del Tennis Club Borgotrebbia, che hanno fatto l'impresa sconfiggendo l'Out Line Tennis School Lecce in trasferta con il netto punteggio di 6-0. In realtà quella in terra pugliese di ieri è stata una “costosa” gita e poco più di una formalità per capitan Gianluca Beghi e compagni, che hanno approfittato delle defezioni degli avversari per far pendere l'ago della bilancia a loro favore. Ma anche quando si è andati in campo c'è stato poco da fare: pronti via e Alessandro Sartori mette subito le cose in chiaro spazzando via con un eloquente 6-0 6-0 Marco Lofino, poi tocca al compagno di squadra Luca Galazzetti certificare il doppio vantaggio nella serie battendo per 6-0 6-1 Andrea Libertini. Il primo forfait da parte dei padroni di casa nel singolare permette quindi a Francesco Mazzoni di andare sul 3-0, il quarto e ormai decisivo punto arriva così da Gergely Madarasz che vince per ritiro ai danni di Alexander Gammariello. A questo punto i doppi sono solamente una formalità, Gianluca Beghi e Francesco Mazzoni non devono nemmeno estrarre le racchette dal borsone per forfait della coppia avversaria, il gran finale del definitivo 6-0 lo firmano Alessandro Sartori e Luca Galazzetti che battono per 6-0 6-0 i malcapitati Marco Lofino e Andrea Libertini. Non serve dunque nemmeno guardare il risultato dell'altra sfida Avino-Piazzano, Borgotrebbia vince il girone M e così si qualifica per i playoff in attesa di conoscere la propria rivale. Sorteggi martedì 11 novembre, playoff andata e ritorno il 23 e 30 novembre contro una prima qualificata degli altri gironi