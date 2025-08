Oggi a Lugagnano il primo Piace della nuova stagione

Primi test amichevoli per le formazioni piacentine in vista della nuova stagione e oggi, dalle 17.30, a Lugagnano, il nuovo Piacenza di mister Arnaldo Franzini si misurerà con l'Oltrepò, altra formazione di Serie D, per un test che consentirà ai tifosi di vedere all'opera i tantissimi nuovi acquisti biancorossi. Sono tre le defezioni: non ci sarà l'attaccante Michele Trombetta, aggregatosi al gruppo soltanto ieri, oltre a Jacopo Silva (deve recuperare dopo l'intervento imposto dalla rottura del tendine d'Achille) e a Christian Bianchetti, con l'esterno offensivo a riposo precauzionale per un leggero problema muscolare.