Oggi pomeriggio il via alla nuova era del Piace con il russo Bosov

Oggi alle 17.30, martedì 16 giugno, appuntamento importantissimo per chi ama le vicende del Piacenza Calcio. Nello studio del notaio Raffaello Bianco, sarà infatti ufficializzato l’ingresso del russo Kirll Bosov nel gruppo di soci del club biancorosso con una quota pari al 49%. Il passaggio delle quote al giovane imprenditore che ha anche cittadinanza svizzera, segna il via del nuovo corso che vedrà coinvolto Ernesto Paolillo, ex ad dell’Inter, che sarà consigliere di amministrazione del Piace.

Domani invece, la presentazione ufficiale alla stampa e alla città del nuovo socio, arrivato al termine dei contatti che si sono protratti per mesi e che hanno visto coinvolto anche l’ex d.g. del Piace, Marco Scianò e della MergersCorp M&A, società americana specializzata in operazioni di fusione e acquisizione, anche nell’ambito sportivo. Annunciati oggi nella zona dello studio notarile in cui sarà sancito l'ingresso di Bosov, anche i tifosi biancorossi che si sono dati appuntamento per salutare il 24enne russo che ha riacceso l'entusiasmo e le speranze dei piacentini. Oggi su Libertà il servizio completo