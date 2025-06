Old Rags spazzati via, Piacenza Baseball terzo

Il Piacenza Baseball spazza via in un sol colpo il fanalino di coda Lodi con due nette vittorie per manifesta superiorità (15-0 e 13-1). Biancorossi padroni del diamante dal principio alla fine in virtù di una differenza di valori nettissima, un doppio successo che consente di consolidare il terzo posto nel campionato di Serie B.

Gara 1

OLD RAGS 0-0-0-0-0-0-0 0

PIACENZA 2-0-0-6-0-0-7 15

Formazione: Hernandez 2b, Pancini 3b (Scalera), Chacon ss, Salgado ric (Schianchi), Calderon dh, Zironi ec (Contardi es), D'Auria 1b, Mercedes es/ec, Carsana ed. Lanciatori: Tosini (rl3.1 bv6 bb0 k4 pgl0), Viani (rl1.2 bv0 bb1 k2 pgl0), Sanna L. (rl1 bv0 bb2 k1 pgl0), Lovattini (rl1 bv0 bb0 k0 pgl0).

Piacenza passeggia su Lodi, mettendo le cose in chiaro già al mattino con una partenza che ha tutto il sapore di una sentenza. La base a Pancini, il doppio di Chacon ed il singolo di Salgado mettono la contesa sul 2-0 e da quel momento per i lombardi non ci saranno margini di replica. I padroni di casa mettono qualcuno in base ma senza pungere veramente e così al 4° il match si chiude virtualmente con 4 arrivi a casa base (6-0) sui quali pesano i doppi di D'Auria e Chacon, il singolo di Carsana ma anche due errori lodigiani. La fine per manifesta superiorità arriva come una mannaia al 7° con 7 punti che fissano il finale sul 15-0. Uomo immagine di un attacco biancorosso particolarmente ispirato è Jesus Chacon capace di completare un inusuale 4 su 5 con ben 3 doppi.

Gara 2

OLD RAGS 1-0-0-0-0-0-0 1

PIACENZA 4-6-0-0-3-0-0 13

Formazione: Carsana ed (Calderon), D'Auria 1b, Chacon ss, Hernandez 2b, Pancini dh (Salgado), Scalera 3b, Schianchi ric, Contardi es, Mercesdes ec. Lanciatori: Da Silva (rl6 bv3 bb0 k7 pgl1), Albertini (rl1 bv2 bb0 k0 pgl0).

Al pomeriggio Piacenza impiega ancora meno a mettere in cassaforte il risultato. I fendenti decisivi li piazza nei primi due attacchi: nel primo il protagonista è Pancini con un triplo ed i punti sono 4, nel secondo il parziale arriva al 10-0 per il doppio di Scalera ed i singoli di Contardi, Mercedes, D'Auria, Pancini e Schianchi. Le mazze biancorosse termineranno ancora in doppia cifra ed agli Old Rags non resta che fare da comparse. L'andamento del derby è da manuale con Piacenza che non sbaglia nulla e Lodi che si ritrova impotente e con i 3 punti subiti al 5° si inginocchia alla seconda manifesta superiorità. Unica magra consolazione il punto della bandiera di giornata al primo inning.