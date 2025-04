Oltre sette minuti di apnea: Raimondi medaglia d'argento

Si sono disputati a Torino dall’11 al 13 aprile, presso l’impianto natatorio Trecate i campionati Italiani assoluti estivi di apnea, manifestazione riservata alla categoria élite, alla quale hanno preso parte circa 300 atleti nelle varie specialità dell’apnea. Contestualmente si sono disputati anche i campionati Italiani paralimpici con molti atleti fortissimi e record mondiali abbattuti.

La manifestazione è servita ai tecnici federali per completare le squadre nazionali in vista dei mondiali di maggio in Grecia e degli world games che si svolgeranno in Cina ad agosto.

L’atleta Piacentino Umberto Raimondi, della Calypso, si è qualificato nella statica gareggiando nella mattinata di sabato 12 aprile confrontandosi con i migliori specialisti Italiani.

Umberto Raimondi non si ferma più e si è superato ancora una volta facendo fermare il cronometro al tempo di 7’05”88 permettendogli di salire sul secondo gradino del podio nella categoria M1, concludendo nella classifica generale assoluta in sesta posizione sempre più vicino ai migliori.

Una medaglia d’argento di gran valore che oltre dal gran tempo fatto registrare è stato certificato dalla qualità del podio: Raimondi è arrivato secondo dietro al quattro volte campione del mondo ed atleta della nazionale in statica Gaspare Battaglia che ha chiuso in 7’18”33 e davanti al super campione di dinamica Mauro Generali (plurimedagliato mondiale e recordman con 300 metri di dinamica con monopinna. In questi Italiani ha stravinto tutte le gare) che ha chiuso a 6’59”38.

«Nonostante le non perfette condizioni fisiche causate da una bronchite che mi trascino da un mese sono riuscito ad ottenere il risultato che mi ero posto come obiettivo” ha commentato Raimondi “ora non mi sento appagato perché sono consapevole di poter migliorare ancora. Ringrazio i ragazzi della Calypso, tutti i tifosi che mi hanno supportato e dato la carica e la mia assistente in gara Laura Galli che mi ha aiutato a raggiungere questo risultato».