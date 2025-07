Ora c'è anche l'ufficialità: Mustacchio al Piacenza

Non ci sono state sorprese: Mattia Mustacchio ha sottoscritto un contratto biennale con il Piacenza e sarà l'uomo di punta dell'attacco a disposizione di mister Franzini. Giocatore esperto, classe 1989, può ricoprire diverse posizioni e garantire non solo gol, ma assist in quantità. Un innesto notevole vista l'integrità fisica dell'ex giocatore della Sampdoria ma che nell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Albinoleffe, collezionando 37 presenze.