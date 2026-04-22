Ora è ufficiale: divorzio Piace-Lucci. «Ho un nuovo progetto professionale»

"Il Piacenza Calcio informa che Settimio Lucci, responsabile metodologico del settore giovanile biancorosso, non rinnoverà il proprio incarico per la stagione 2026/2027". Arriva anche l'ufficialità dell'addio tra la società del presidente Marco Polenghi e l'ex bandiera che dunque saluta via Gorra dopo il suo ritorno datato ottobre 2024. «!La Società ringrazia Settimio per la professionalità dimostrata e per il contributo offerto allo sviluppo del percorso formativo biancorosso e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera» si legge sul comunicato stampa diramato oggi, mercoledì 22 aprile, all'interno del quale è riportata anche una dichiarazione dello stesso Lucci. L'indiscrezione legata al divorzio tra il Piace e l'ex difensore romano erano emerse già lunedì scorso nell'ultima puntata di Zona Calcio.

«Innanzitutto desidero ringraziare il Piacenza Calcio per la fiducia accordatami, inoltre voglio dire grazie a tutte le persone con cui ho collaborato in queste due stagioni e con le quali abbiamo impostato un percorso metodologico chiaro e strutturato per il settore giovanile. Ho deciso di avviare un nuovo progetto professionale personale. Auguro alla società il meglio per il futuro, sarò sempre legato a questi colori».

Futuro di Lucci che, stando alle voci in circolazione, dovrebbe vederlo impegnato nell'ambito calcistico giovanile a fianco di un ex compagno di squadra dei tempi del Piace di Cagni, ovvero Francesco Turrini. Ancora non sono definiti i contorni della nuova avventura professionale.