Palabanca, tre sold out e 2.700 spettatori di media

Con una media di 2.700 spettatori a partita al Palabanca, considerando regular season e playoff, è stata una vera stagione da incorniciare per la Gas Sales Bluenergy. L’entusiasmo del pubblico piacentino ha toccato vette altissime, testimoniando un legame sempre più forte tra squadra e tifosi.

Tre partite su 14 hanno fatto registrare il tutto esaurito (capienza massima di 3.600 spettatori), in particolare i match contro Trento (sia in campionato che ai playoff) e contro Perugia. E non solo: nessuna gara è scesa sotto i 2.000 spettatori, un dato che conferma Piacenza tra le piazze più calde e partecipative del panorama nazionale, soprattutto se rapportata alle dimensioni della città e del palazzetto.