Pallavolo Alsenese e Fiorenzuola uniscono le forze per il settore giovanile

La Pallavolo Alsenese e la Pallavolo Fiorenzuola annunciano l'accordo di collaborazione sportiva che troverà compimento nella stagione 2025/2026. Le due società piacentine, presiedute rispettivamente da Stiliano Faroldi e Roberto Bargazzi, mantengono le proprie identità, ma attuano una sinergia volta alla crescita delle giovani promesse del territorio.

Nello specifico, verranno allestite congiuntamente diverse formazioni giovanili femminili che parteciperanno ai campionati territoriali. La Pallavolo Alsenese "grifferà" due squadre (Under 16 e Prima divisione) con la denominazione Ardavolley Alseno; lo stesso farà la Pallavolo Fiorenzuola con la dicitura Ardavolley Fiorenzuola con un'altra squadra Under 16, oltre a partecipare ai campionati di Seconda divisione femminile e under 18.

In autonomia, inoltre, le due società saranno presenti con altre formazioni che si sommano ai rispettivi centri minivolley. La Pallavolo Alsenese allestirà un'Under 13, mentre Fiorenzuola sarà al via di Under 12, Under 13, Under 14 e una prima squadra il cui campionato è ancora da definire.



Da sinistra: Roberto Bargazzi e Stiliano Faroldi

«Sono alcuni anni che cercavamo di arrivare a un accordo di collaborazione con la Pallavolo Fiorenzuola - commenta Faroldi - che ora si concretizza e sono molto soddisfatto, perché ritengo che una sinergia tra due società geograficamente vicine possa essere proficua per cercare di alzare il livello tecnico delle squadre. In passato avevamo già collaborato; le formazioni Ardavolley Alseno, così come quelle Pallavolo Alsenese, saranno guidate nuovamente da coach Omar Amoros, punto di riferimento tecnico della collaborazione insieme a Claudio Murelli sponda-Fiorenzuola».

«La Pallavolo Alsenese sta vivendo un periodo di cambiamento - gli fa eco Bargazzi - e ci ha chiesto di collaborare. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo deciso in modo concorde di intraprendere questo percorso. In passato, l'Ardavolley era stato il primo consorzio di pallavolo giovanile nato a livello provinciale".



L'elenco dei dirigenti del settore giovanile

Pallavolo Alsenese: Evelyn Andreoletti, Elisa Grazioli, Alessia Testa, Tamara Ronconi.

Pallavolo Fiorenzuola: Claudio Murelli, Antonella Menta, Emanuela Polinelli, Giovanni Fazio, Paola Marinoni, Davide Conti, Gianina Radulescu, Paola Mancin, Michela Varani, Emma Foletti.