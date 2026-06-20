Paolillo: «Abbiamo un progetto serio, costruiremo qualcosa di importante»

«Stiamo costruendo un progetto solido, serio e di lungo periodo». Ernesto Paolillo, ex direttore generale dell’Inter del Triplete ed ex presidente dello Spezia, guarda con entusiasmo alla nuova avventura nel consiglio d’amministrazione del Piacenza Calcio accanto all’imprenditore Kirill Bosov.

In un'intervista a Libertà, Paolillo spiega le ragioni della scelta biancorossa e delinea le linee guida del progetto: attenzione ai giovani, valorizzazione del settore giovanile e sostenibilità economica. «Vogliamo entrare in punta di piedi e costruire qualcosa di importante nel medio-lungo termine», afferma.

L’ex dirigente nerazzurro rivela inoltre che, prima di scegliere Piacenza, sono state valutate diverse società, ma la realtà biancorossa ha convinto per la propria solidità. «Abbiamo trovato una società sana e persone serie», sottolinea.

Non manca un riferimento al possibile ripescaggio: «Percorreremo questa strada fino in fondo, ma se dovessimo restare in Serie D costruiremo una squadra competitiva per vincere».

Tra i ricordi emerge anche il legame con il compianto presidente Leonardo Garilli e la passione per il territorio piacentino e la Valtrebbia.