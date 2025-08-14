Paolo Contini appende le scarpe al chiodo. «Quanti amici grazie al calcio»

Appendere le scarpe al chiodo a 28 anni fa male. Sia che indossi la maglia di una squadra di Serie A e in egual maniera se arranchi sui campi di Terza Categoria. Il difensore piacentino Paolo Contini ha raggiunto la soffertissima decisione dopo aver sudato la gran parte delle maglie più prestigiose della nostra provincia, ma ora il suo ginocchio ha espresso l’amaro verdetto. Fine della corsa per l’ex Lupa Piacenza, Fiorenzuola e Vigor Carpaneto.

L’uscita di scena avviene subito dopo il trionfo in Promozione con la Pontenurese. Scelta responsabile da parte del 28enne cresciuto e maturato nella cantera del Piace, benché in deciso contrasto con l’innata passione per il pallone. «Mi spiace un sacco, ma sono costretto a fermarmi – spiega il classe ‘97 nato a Fiorenzuola -, tra l’insopportabile convivenza col dolore, quale conseguenza dei ripetuti interventi alle ginocchia e gli impellenti doveri professionali».