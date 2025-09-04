Paratici jr debutta nella Roma con una tripletta da sogno

Giornata da ricordare (la prima di tante, probabilmente) per Lorenzo Paratici, attaccante di movimento classe 2008. Il figlio di Fabio, ex direttore sportivo della Juventus attualmente consulente del Tottenham, nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto con la Sampdoria e nelle ultime ore di calciomercato è passato in prestito alla Roma. Oggi a Trigoria è sceso in campo da titolare (i giallorossi erano privi di tanti Nazionali), al fianco dell'idolo Paulo Dybala, nell'amichevole vinta per 8-0 contro il Roma City. Il figlio d'arte, non ancora 17enne, non ha sciupato l'occasione, mettendo a segno una tripletta: dopo 11 minuti ha rubato palla all'ultimo difensore e spiazzato il portiere, al 32' imperioso stacco a centro area su corner della Joya e infine al 59' spettacolare sinistro a giro all'angolino alto.

Un sogno per il giovane, nato a Torino ma legato a Piacenza (Borgonovo in particolare) viste le radici del padre, cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, poi della Samp, con cui ha disputato sotto età l'ultimo campionato Primavera. È stato convocato anche nelle Nazionali giovanili.

I suoi idoli sono sempre stati Cristiano Ronaldo e proprio Dybala, due degli acquisti messi a segno da papà Fabio in bianconero. Proprio Lorenzo, allora un bambino, aveva accompagnato il dirigente piacentino all'aeroporto per accogliere la Joya all'arrivo a Torino.