Parco Raggio invaso da 500 mini-pallavolisti

Gran caldo ma anche gran divertimento per i quasi 500 bambini e bambine che si sono esibiti al Parco Villa Raggio di Pontenure nella tappa finale del circuito di volley Pallavolandia 2025. Il torneo sull'erba, organizzato dalla Fipav di Piacenza, da oltre vent'anni ha il compito di concludere l'attività promozionale svolta sul territorio. Anche quest'anno, in collaborazione con la Pallavolo Pontenure, la tappa finale si è tenuta a Parco Raggio nell'ambito di una sorta di "festival” della pallavolo giovanile comprendente giovani dai 6 ai 16 anni di età, sia maschi che femmine. In totale sono stati circa 500 i giovani atleti, in rappresentanza di 25 società, che hanno calcato i 27 campi da gioco allestiti per l'occasione. Tantissimo il pubblico presente all'evento, per la maggior parte familiari dei giovani protagonisti, rimasti sicuramente soddisfatti dell'organizzazione a cura della Pallavolo Pontenure, impegnata con tutti i suoi tesserati. Alla fine della giornata, premi per tutti i protagonisti ma la squadra più festeggiata è stata sicuramente quella di seconda divisione femminile della Pallavolo Pontenure allenata da Matteo Capra, promossa in Prima divisione. Da sottolineare il fatto che queste ragazze, nel corso della stagione appena conclusasi, sono state impegnate su ben tre fronti: Seconda divisione, Under 16 e Under 18.