Pari Nibbiano, la Vianese passa a Fiorenzuola e lo raggiunge

Domenica da ricordare le squadre piacentine di Eccellenza. Il Nibbiano&Valtidone pareggia 1-1 sul campo dell'Atletic Mutina (gol di Hoxha al 12', pareggio di Piscicelli al 94') e viene raggiunto in vetta dalla Vianese, che passa a Fiorenzuola con la rete di Bertetti al 69'. Sconfitta interna 1-2 per l'Agazzanese e occasione sprecata per arrivare in vetta per la Pontenurese, fermata sul'1-1 dal Salsomaggiore (Roberi al 30', pareggia Iattuca al 60'). Lotta, ma perde anche la Bobbiese: finisce 1-0 per il Rolo.

In Promozione la doppietta di Storchi non basta al Gotico Garibaldina, fermato sul 2-2 dal Luzzara e resta capolista, ma affiancato dal Montecchio. Perde terreno la Castellana Fontana, battuta dalla Bagnolese. In coda, splendide vittorie per la Spes Borgotrebbia (1-0, Gazzola al 61') e il Carpaneto Chero (3-1, rete di Picciotti e doppietta di Mansour).

ECCELLENZA

PROMOZIONE

