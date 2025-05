Parte il valzer delle panchine, Stefanelli alla Spes Borgotrebbia

Il valzer delle panchine anticipa i colpi delle formazioni del calcio nostrano e in questi giorni sono tante le voci che riguardano il futuro dei mister, ma anche i direttori sportivi. Andrea Vardelli, uomo mercato della Sarmatese (dove arriverà Sandro Equo) è sbarcato al Gotico Garibaldina dove affiancherà Paolo Nigrelli. Dice addio alla Lugagnanese, mister Paolo Brodesco e venerdì sarà ufficializzato l'arrivo di Paolo Fermi, l'uomo scelto dal neo ds Salvatore Russo. Stefanelli, ormai ex Ziano, allenerà la Spes Borgotrebbia, mentre la Castellana Fontana sarà ancora guidata da Massimo Ciotola. Possibile futuro ai Samurai per Francesco Favalesi. Leggi tutto qui.