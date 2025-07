Pedrola e Perugino, vogate da campionesse tricolore

È stata una spedizione trionfale quella delle piacentine Susanna Pedrola e Maria Sole Perugino ai Campionati italiani assoluti di canottaggio che si sono disputati nel bacino della Standiana, in provincia di Ravenna. Pedrola, che gareggia con i colori del Cus Torino, ha messo in bacheca una medaglia d'oro nell'otto femminile insieme alle compagne Clara Massaria, Khadija Alajdi El Idrissi, Gaia Colasante, Gioconda Iannicelli, Anita Boldrino, Alice Dorci, Anna Mangia e la timoniera Alessandra Faella, poi ha centrato anche un bronzo nel quattro di coppia insieme a Gaia Colasante, Alice Dorci e Anna Mangia. Perugino ha invece dato spettacolo e vinto nel doppio dei pesi leggeri in coppia con Anita Gnassi, successo conquistato con la Canottieri Baldesio per entrambe le ragazze che frequentano il college remiero di Genova. Leggi tutto qui