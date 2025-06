Per il Fiorenzuola è finale nazionale. LE FOTO

Il Fiorenzuola disputerà la finalissima dei playoff del campionato nazionale Under 19. E' questo il verdetto sancito dal match di ritorno disputato dalla squadra del futuro allenatore della prima squadra rossonera, Nicolò Araldi e la Folgore Caratese. Dopo il ko per 2-1 maturato in Brianza nella sfida di andata, al Bricchi, di fronte a centinaia di persone, i baby rossoneri hanno regolato la squadra presieduta dal giornalista Michele Criscitiello per 5-2. Una vittoria d'autorità maturata già nel corso del primo tempo, chiuso sul 3-1. A segno il solito Piro con una doppietta, Dadati, Errigo e Xerra. Ora l'ultimo atto in vista: sabato 14 giugno, salvo variazioni, la finalissima contro i romani dell'Ostiamare su campo neutro di Sesto Fiorentino. Una vittoria che darebbe ulteriori punti utili per una posizione più vantaggiosa all'interno della graduatoria per i ripescaggi nei quali la prima squadra del Fiorenzuola, attesa dal prossimo campionato di Eccellenza, spera ancora.

Fiorenzuola 1922 - Folgore Caratese 5 - 2 (1-2 andata)

MARCATORI: 24' pt M. Mauri (F), 3' st R. Kamal (F), C. Piro (F), G. Errigo (F), C. Piro (F), G. Xerra (F), L. Dadati (F)

FIORENZUOLA 1922: T. Cabrini, F. Borrelli, G. De Simone, M. Acampora, M. Mirri, S. Iasoni, F. Maroadi, G. Errigo, C. Piro, G. Xerra, C. Lori. A disposizione: C. Bernardi, M. De Vuono, L. Massari, D. Agbekornu, I. Magistrali, M. Belfiore, L. Dadati, W. Ogbeifun, A. Ibraj. All: Araldi

FOLGORE CARATESE: S. Martino, F. Corbetta, D. Cavallin, M. Frigerio, M. Sala, J. Piatti, T. Locati, M. Mauri, G. Disca, R. Kamal, A. Dugo. A disposizione: A. Diano, P. Rusconi, P. Casamassima, P. Brambilla, P. Pandolfi, F. Faye Serigne, M. Caem, L. Kotchap, L. Gobbi. All. Crippa.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI