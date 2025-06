Peretti abbatte il record provinciale dei 400 metri

Dopo ben 47 anni, Piacenza si gode un nuovo recordman provinciale nei 400 metri per la categoria Under 18. Luca Peretti dell'Atletica 5 Cerchi ha abbattuto il muro dei 50 secondi, riscrivendo un pezzo di storia dell'atletica piacentina e firmando un nuovo primato: al meeting serale di Brescia, ha fermato il cronometro a 49”92, lasciando alle spalle il record stabilito da Walter Chiusa (Amicizia Caorso) a Bologna nel luglio 1978. Il 17enne di San Nicolò è fra le promesse della pista, con un percorso che lo ha portato di recente a specializzarsi nel giro di pista dopo aver fatto bene anche sugli 800 metri e soprattutto nei 400 ostacoli. La scelta non è comunque definitiva: «Di recente, non avevo fatto bene sui 400 e pensavo di avvicinarmi ai campionati italiani Allievi sui 400 ostacoli – spiega il classe 2008, che ha appena concluso il terzo anno di superiori all'Isii Marconi – invece mi sono impuntato nel riprovare questa disciplina, sia perché è quella che preferisco, sia perché sapevo di poter fare ancora meglio. Anche se non credevo di poter arrivare subito a questi risultati».

