Pericolo Correggese, Franz accende gli allarmi

I gol degli attaccanti, la vittoria ritrovata con il Tuttocuio e una classifica che in fondo lascia ancora aperti tutti gli scenari. Nonostante ciò, probabilmente con saggezza, mister Arnaldo Franzini cerca di placare i facili entusiasmi di chi segue con calore e trasporto le sorti del Piacenza. Domani al Garilli, si gioca alle 14.30, la decima giornata del girone D di Serie D propone la Correggese quale rivale dei biancorossi che non possono concedersi altri passi falsi. Il sesto posto a -4 dalla vetta occupata dal Lentigione è motivo per il quale Mustacchio e compagni sono obbligati a dare continuità ai successi per non perdere ulteriore terreno dalla sola piazza che garantisce l'accesso alla prossima Serie C. "La Correggese è una matricola sulla carta, pensate soltanto a Panizzi, un ex Mantova..." ha detto il tecnico per sottolineare la forza dei reggiani che possono contare anche sull'ex Piace Luca Siligardi, una carriera tra i professionisti con alterne fortune, ma una classe sopraffina e la capacità di determinare risultati grazie alle sue straordinarie doti balistiche. Non sarà affatto semplice per il Piace che non disporrà del suo regista, Tony Taugourdeau, infortunato. Non chiaro se Stefano D'Agostino sarà della gara o, come avvenuto a San Miniato con il Tuttocuoio, il fantasista partirà dalla panchina. Probabile che si punti ancora sul 4-3-1-2, sperando nella ritrovata vena realizzativa di Michele Trombetta nella domenica in cui si è sbloccato anche l'altro centravanti, Antonino Pino. Gol che hanno congelato le intenzioni societarie, o forse solo rimandato, legate all'ingaggio di un nuovo bomber per rivitalizzare un attacco in cui il solo Mustacchio ha garantito standard di rendimento all'altezza della sua fama.