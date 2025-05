Pettorelli derubato del materiale per i giovani

Lo sfogo arriva dal profilo Facebook con un post apparso ieri che ha subito fatto il pieno di solidarietà nei commenti. Trasferta tricolore amara per il Circolo della scherma Pettorelli del presidente Alessandro Bossalini, vittima di un furto in occasione del Gran premio Giovanissimi a Riccione, i Campionati italiani per Under 14.

Bossalini spiega l’accaduto: «Nel pattinodromo è stato rubato il materiale di riserva che il Pettorelli mette a disposizione dei ragazzi della categoria Under 14 per non gravare sulle famiglie. Sono spariti “spadini”, passanti e la cassettina degli attrezzi per il controllo del materiale. Non ho parole a pensare che nei palazzetti si aggiri gente simile. Alziamo il livello di guardia. Intanto, è stato un grave danno per la nostra società».