Piace, con il Sant’Angelo senza tifosi biancorossi

Torna una trasferta che sa di tradizione calcistica per il Piacenza, ma non ci saranno tifosi biancorossi sugli spalti. E’ quanto deciso dalle autorità di pubblica sicurezza che hanno vietato la vendita dei biglietti di ingresso per la gara Sant’Angelo-Piacenza di domenica 12 aprile alle 15.

Si tratta di un match valido per la 31esima giornata del girone D di Serie D che ha fatto registrare un’importante novità di classifica: il Desenzano, vittorioso di misura nel recupero sul campo del Tropical Coriano (1-0, rete di Procaccio) è tornato capolista solitario, a +1 su Pistoiese e Lentigione, a +10 sulla squadra di mister Arnaldo Franzini.