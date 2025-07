Piace, dopo i colpi di mercato anche due nuovi vicepresidenti

Non solo un calciomercato che ha offerto colpi a ripetizione per rimodellare la rosa biancorossa, ora anche investiture societarie che vanno a ridisegnare anche l'organigramma. Saranno infatti Alessandro De Santis e Cristian Monti i due nuovi vicepresidente del Piacenza. I cambiamenti fatti registrare in seno al cda biancorosso di diverse settimane fa, hanno dunque portato alla promozione dei due imprenditori al ruolo di più stretti collaboratori del presidente Marco Polenghi che attualmente racchiude la maggioranza delle quote del club. Un organigramma per certi versi rivoluzionato e che non vede più la presenza dell'ormai ex vicepresidente Eugenio Rigolli e nemmeno di Marco Gatti, ex presidente che, proprio con Arnaldo Franzini in panchina, riuscì a riportare il Piace tra i professionisti al termine del campionato di Serie D 2016/2017.

De Santis, imprenditore di Rivergaro nell'ambito della depurazione dell'acqua (Decalacque), da alcuni anni si è ritagliato un ruolo sempre più importante nella gestione delle cose biancorosso, passando da sponsor ad azionista e ora acquisendo un ruolo ancor più rilevante. Monti è stata una delle ultime new entry del gruppo dirigente: nel 2023 si registrò l'ingresso dell'imprenditore che presiede una azienda con sede in Svizzera (CM Inspection) e che si occupa di certificazioni.

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DEL PIACENZA CALCIO 2025/2026

Presidente: Marco Polenghi

Vicepresidente: Alessandro De Santis e Cristian Monti

Consiglio d’amministrazione: Marco Polenghi, Luigi Gruppi, Giangiacomo Ponginibbi, Gianluigi Savi, Alessandro De Santis, Alberto Clerici, Lorenzo Fermi, Paolo Seccaspina, Cristiano Ferrari, Cristian Camisa, Cristian Monti, Alessandro Losi.

Direttore generale: Francesco Fiorani

Direttore sportivo: Carlo Maria Zerminiani

Segretario generale: Federico Peano

Team manager: Renato Grella

Responsabile marketing: Viola Doddi

Direttore amministrativo: Nicola Lepori