Piace, è il momento degli addii: salutano i primi sei

È arrivato il tempo degli adii in casa Piacenza calcio. Il direttore sportivo Carlo Zerminiani ha completato gli incontri individuali con tutti gli elementi della rosa e possiamo dare per certi alcuni addii: Recino, Corradi, Del Dotto, Bachini, Somma e Santarpia non rientrano nei piani del nuovo Piace. Ruiz, lo sappiamo, ha rifiutato il rinnovo, è andato in scadenza ed è ora libero di cercarsi una nuova squadra.

Rivoluzione completa nel settore portieri: Franzini (Davide) rientrerà al Bologna per fine prestito, De Giorgi, Greco e Morosoli non saranno confermati. Il nuovo titolare del ruolo sarà ancora un Under, questo è certo, si sta iniziando il casting per mettere le mani sul ragazzo giusto.

C’è poi un gruppetto di giocatori che al momento sono in una specie di limbo. Eccone alcuni: Somma si sta guardando intorno e con la lui la società, il che significa più no che sì. Tentoni rappresenterebbe un perno importante del centrocampo anche per la sua capacità tattica e resterebbe volentieri, ma si tratta di valutare le sue condizioni fisiche, dopo che il rientro successivo all’operazione al legamento crociato si è rivelato più complicato del previsto. In più si tratterà di vedere come si possa o meno integrare con la nuova mediana che sta nascendo.

Anche Andreoli è in bilico, ha avuto lo stesso intervento e una stagione simile a quella di Tentoni: piace a Franzini, questo è certo, ma anche lui è da valutare con attenzione (oltretutto ha ricevuto altre offerte).