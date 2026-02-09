Piace femminile schiacciasassi

Un big match vinto con l'esperienza e il piglio da campionesse. Il Piacenza femminile non si ferma più e regola anche l'Imolese in trasferta nel penultimo turno del campionato di Eccellenza, in casa della terza in classifica bastano i gol di Pedrini e Capelloni per confermarsi fin qui le più forti del girone. La posta in palio era alta per le ragazze di mister Totò Rizzo, per mantenere le distanze invariate dalla stessa Imolese che fino a questo punto del campionato era ancora al secondo posto e dalla Sammartinese immediate inseguitrici. Non è stata una partita semplice, prima di tutto per un campo al limite della praticabilità e poi per il valore dell'avversaria che si presenta peraltro con un 5-4-1 arcigno e ruvido per limitare gli spazi e ripartire in contropiede. Nel primo tempo il pallone viaggia poco sul terreno di gioco pesante e questo penalizza le piacentine, brave comunque a creare alcune occasioni davvero ghiotte: ben tre infatti i pali colpiti, al 12esimo da Martani che scappa via dalla diretta inseguitrice e scaglia un tiro sul montante, una decina di minuti dopo da del Miglio e poco più tardi da Pedrini su calcio d'angolo. Al 45esimo è 0-0 nonostante il forcing della biancorosse. Nella ripresa Rizzo “striglia” le ragazze e passa dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2, mossa che paga visto che arriva un cambio di passo decisivo con l'Imolese chiusa nella propria metà campo per ben 25 minuti. Alla fine il fortino di casa deve capitolare, Pedrini viene atterrata al limite dell'area, calcia la punizione e con una conclusione sul primo palo sblocca il risultato. A questo punto le locali devono alzare il baricentro, ma non pungono e sale in cattedra Capelloni che dimostra di essere giocatrice di categoria superiore: detta i ritmi del gioco, ma soprattutto su un cross sul secondo palo stoppa di petto e insacca la rete del definitivo 0-2. Le piacentine si confermano prime in classifica con 6 punti di vantaggio sulla Sammartinese seconda e ora attendono solo i playoff per cercare di salire in Serie C: nell'ultima gara della stagione regolare di domenica prossima torneranno in casa per affrontare il Modena, appuntamento di “rodaggio” in vista degli spareggi decisivi.

Imolese-Piacenza 0-2

Piacenza: Orlando, Grazio, Tramelli M., Pedrini, Mainardi (40' st Frattini), D'Auria, Cervini (10' st Capelloni), Piovani (30' st Fulgoni), Martani (30' st Pagani A.), Del Miglio (45' st Caravaggi), Amorim. All. Rizzo.

Reti: 25' st Pedrini (P), 30' st Capelloni (P).