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Piace, Lentigione in vista per l'avventura in Coppa

Biancorossi sul campo dei reggiani mercoledì 7 ottobre

Redazione Online
|2 ore fa
Piace, Lentigione in vista per l'avventura in Coppa
1 MIN DI LETTURA
Sbrigata la pratica Correggese nel primo turno con la doppietta di Mustacchio su rigore, il Piacenza affronterà il Lentigione per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Sfida in gara secca che si giocherà all’Immergas Green Arena di Lentigione mercoledì 7 ottobre con inizio alle ore 15. Chi vince affronterà mercoledì 28 ottobre sempre in gara secca la vincente di Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena.

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