Piace: priorità Trombetta, poi il centrocampista stile Cazzamalli

La costruzione di un Piacenza vincente passa attraverso il ricongiungimento con il passato: quello di Arnaldo Franzini e delle sue idee. L’allenatore di ritorno ha già rimesso nel motore Taugourdeau, ma questa è solo la prima pedina del centrocampo 2025-26. Su indicazione di Franz, il diesse Carlo Zerminiani è, fra le altre cose, sulle tracce di un giocatore alla Cazzamalli, uno dei giocatori che hanno fatto le fortune del tecnico al Pro e al Piace. Un centrocampista, per intenderci, di forte impatto fisico (in mezzo al campo l’ultimo Piace ha sofferto sui palloni alti), temperamento, capace di abbinare la fase di interdizione con gli inserimenti offensivi. Non c’è ancora un nome ben delineato, ma presto verrà alla luce.

Ma i fronti aperti sono tantissimi, in particolare la punta, con il Piace che sembra guadagnare qualche punto nella corsa a Motti dell’Altopascio, ma contemporaneamente ha messo decisamente nel radar Michele Trombetta, 31enne in uscita dal Forlì. Sarebbe, nelle preferenze, davanti a Alessio Quaggio e Nicola Ferrari, gli altri partecipanti al casting.

Attenzioni poi concentrate sul discorso giovani: anche quest’anno dovranno essere 3 in campo contemporaneamente, un 2005, un 2006 e un 2007. Di sicuro arriverà un portiere, ma non solo. E quelli già in forza? Pensiamo ad esempio a Napoletano, che ha già due campionati da titolare alle spalle; il suo futuro dipenderà dalle altre proposte che verranno dal mercato, ma potrebbe anche rimanere. Via invece Casazza, che era in prestito dalla Pro Vercelli e lì è rientrato, e Mantegazza, che sarà dato in prestito. Ci sono attenzioni particolari per Delmiglio, che sarà certamente convocato sia per il raduno che per il ritiro e potrebbe anche entrare a fare parte dell’organico della prima squadra in pianta stabile.