Piace Skaters secondo ai Campionati italiani giovanili

Porta decisamente fortuna al pattinaggio piacentino la città di San Miniato, dove meno di due mesi fa Piace Skaters ha ottenuto un risultato storico , il suo primo successo di squadra nel “VI Memorial Moreno Guerri”. Ai Campionati italiani giovanili su pista, che si sono tenuti nuovamente nella piccola località toscana, il sodalizio ha fatto ancora meglio, salendo sul secondo gradino del podio, prima società nella storia del pattinaggio inline piacentino.Piacenza è stata rappresentata da 11 atleti: 10 con i colori di Piace Skaters distribuiti in tutte le 4 categorie e uno di Green Team nella categoria Ragazzi12. Dal punto di vista individuale, spicca il titolo italiano categoria ragazzi, nella 3000m a punti, di Andrea Iuliani che ha poi confermato le sue doti di fondista con il 2° posto nella 5000m ad eliminazione.Nella stessa categoria, ma al femminile, Mariasole Nolli ha conquistato due medaglie di bronzo nelle gare a punti ed eliminazione. Sempre tra le ragazze, buone prestazioni di Meggy Sinella e Nicole Stini, sia a livello individuale sia nella prova di staffetta “americana”.Nella categoria Ragazzi12, dominio incontrastato nel cosiddetto “Trofeo Skate Italia” per Bianca Nolli, che ha fatto doppietta nella 2000m a punti e 3000m ad eliminazione, in quest'ultima gara insieme alla compagna di squadra Bianca Ghisolfi, seconda al traguardo. Meno fortunata nella 300m sprint, nella quale in una rocambolesca finale, si è dovuta accontentare del 3° posto.Nella gara ad eliminazione ha sfiorato la qualificazione per la finale anche Letizia Marcomini, eliminata solo al penultimo giro. Oltre alle medaglie, l’elenco dei piazzamenti di rilievo è lunghissimo: nella categoria ragazzi Arianna Santacroce ha confermato di appartenere all’élite della velocità con il 6° posto nel giro a cronometro e il 13° nella 300m, e anche il più piccolo della compagnia, Nicolò Carnieletto si è distinto nelle gare di fondo con due piazzamenti nella top 5, 5° nella gara a punti e 4° in quella ad eliminazione. Sfortunato infine il compagno di categoria Federico Paioli, unico atleta Green team in gara, che ha visto svanire il sogno di una finale a causa di due sfortunate cadute.