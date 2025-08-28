Piace, un ultimo colpaccio: ufficiale il georgiano Lordkipanidze

Il Piacenza ha chiuso anche per l'ultimo importante obiettivo di calciomercato: David Lordkipanidze indosserà la casacca biancorossa per la stagione 2025/2026 di Serie D. Inseguito da diverse settimane, il 24enne di nazionalità georgiana ha chiuso la scorsa stagione con la promozione in Serie C dopo il ripescaggio di cui ha beneficiato il Ravenna. Il club rimane proprietario del cartellino della mezz'ala che, nello scorso torneo, ha chiuso con 30 presenze e cinque gol messi a segno: Lordkipanidze arriva con la formula del prestito e sarà a disposizione di mister Arnaldo Franzini per l'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica sul campo del Lentigione.