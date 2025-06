Piacenza Baseball arriva l’Ares Milano: vincere per i playoff

Big match” oggi al diamante De Benedetti (gara 1 ore 11, gara 2 un’ora dopo la conclusione di gara1) tra Piacenza Baseball e Ares Milano, in un vero e proprio scontro diretto che vale l’accesso ai play off.

Come da regolamento, saranno premiate le prime due squadre classificate al termine della stagione regolare nel campionato di Serie B e al momento l’Altopiano Seveso pare non avere problemi a mantenere il primato, mentre per il secondo posto rimangono in lizza Piacenza e Ares Milano, considerando l’estromissione di Mondovi (primo posto a pari merito on Seveso) per aver contravvenuto al regolamento sull’utilizzo degli Under 18. Dunque, il secondo posto se lo giocano piacentini e milanesi in questo scontro diretto che potrebbe chiarire quasi definitivamente la situazione. In classifica Piacenza precede l’Ares per una sola vittoria, quindi anche un pareggio potrebbe tornare utile ai biancorossi.

Le altre partite

Rho-Altopiano Seveso, Brescia-Catalana Alghero, JFK Mondovì -Old Rags Lodi.

La classifica

Altopiano Seveso e JFK Mondovì 875 (16-14-2), Piacenza 563 (16-9-7), Ares Milano 500 (16-8-8), Brescia 375 (16-6-10), Rho 313 (16-4-12), Catalana Alghero e Old Rags Lodi 250 (16-4-12).

Giovanili

Questa mattina (ore 10.30) la U14 ospita al Montesissa il Collecchio. Intanto la U18 continua a correre ad alta velocità: mercoledì ha battuto 8-0 in casa il Poviglio e comanda la classifica del girone insieme alla Crocetta Parma. _Leo Piriti