Piacenza Baseball, falsa partenza: Seveso vince due volte

Debutto infelice nel campionato di Serie B per il Piacenza, battuto due volte dall'Altopiano Seveso. Senza scusanti il 12-1 sofferto nella prima partita, mentre in gara2 i piacentini rendono la vita più dura agli ospiti, che comunque la spuntano 10-8, in affanno nell'ultimo inning.

Gara 1

SEVESO 0-1-0-2-2-0-3-4 12

PIACENZA 0-0-0-0-0-1-0-0 1

Formazione: Zironi ec, Calderon dh, Cetti ed (Carsana), Chacon ss, Gardenghi ric, D'Auria 1b(Travaini ph), Marelli 3b (Mandas ph), Contardi es (Gerardi), Barba 2b. Lanciatori: Montanari (rl 4.1 bv4 bb2 k6 pgl3), Tosini (rl2.2 bv3 bb1 k2 pgl1), Sanna (rl1 bv3 bb0 k0 pgl1).

La prima partita vede Piacenza recitare da comparsa, all'ombra di un Seveso che si porta a casa l'intera posta senza vivere il ben che minimo momento di affanno. Il lanciatore ospite Gabbari si conferma bestia nera per i biancorossi che devono incassare undici eliminazioni al piatto. La performance del pitcher brianzolo è solo scalfita dalle due isolate valide di Zironi e Barba oltre alla base concessa a Marelli, per i soli tre arrivi in prima che hanno contraddistinto l'opaca prova offensiva dei padroni di casa. Ne va che la partita scivolava via senza sussulti con Seveso che scappava via nel punteggio fin troppo presto anche a causa di errori difensivi. Sotto questo punto di vista le recriminazioni non mancavano se si considera che dei 12 punti sevesini solo cinque risultavano guadagnati sui lanciatori, gli unici a salvare la faccia. A parziale attenuante possono essere rimarcate le pesanti assenze di Pancini ed Hernandez.

Gara 2

SEVESO 3-0-0-0-0-4-0-0-3 10

PIACENZA 0-0-4-0-0-0-1-0-3 8

Formazione: Zironi ec/lan/3b, Chacon ss, Cetti ed/ec, Gardenghi ric, Calderon dh (Gerardi), Barba 2b, Carsana es/ed, D'Auria 1b (Mercedes pr), Marelli 3b/lan. Lanciatori: Da Silva (rl5.1 bv5 bb1 k5 pgl 6), Albertini (rl1.2 bv1 bb0 k1 pgl0), Lovattini (rl0.0 bv0 bb1 k0 pgl0), Zironi (rl1 bv0 bb1 k1 pgl0), Marelli (rl1 bv2 bb1 k2 pgl3).

Dopo la brutta figura del mattino, nella replica pomeridiana il Piacenza salva la reputazione pur non riuscendo ad avere la meglio. Fatali un paio di inning che condannavano la squadra di D'Auria che quanto meno si mostrava più intraprendente e volitiva. La partenza è in salita con uno 0-3 che sembra presagire tempesta (tre battute da due basi per Seveso). Invece i padroni di casa rimettono a posto le cose al 3° col doppio di Chacon, i singoli di Zironi e Gardenghi e qualche favore da parte di una difesa avversaria a tratti barcollante. Col punteggio ribaltato sul 4-3 si rimane così fino a oltre metà partita. Al 6° l'inciampo biancorosso che probabilmente costa l'intera partita. Arrivano 4 punti lombardi e per i nostri è tutto da rifare. Il punto di Gardenghi, battuto a casa da Barba, tiene viva la speranza (7-5) anche se la situazione permane pesante. L'ultimo inning è il più emozionante perchè l'Altopiano sembra chiudere i conti arrivando sul 10-5 ma al cambio campo Piacenza getta il cuore oltre l'ostacolo mettendo letteralmente alle corde gli ospiti. Con un out Gerardi va in singolo, la rimbalzante di Barba genera un errore ed il 10-6 e poco dopo il profondo doppio di Zironi potrebbe cambiare clamorosamente il finale. Entrano infatti due punti (10-8) e la corsa di Mercedes finisce malamente con l'eliminazione a casa base, senza la quale il match era da considerare riaperto. Ed invece il bilancio di giornata parla di un infausto 0-2 che costringe il Piacenza ad inseguire in classifica vista la ridda di pareggi scaturiti dall'opening-day.

Risultati: Rho-Old Rags Lodi 1-1( 16-6; 5-9), JFK Mondovì-Catalana Alghero 2-0( 20-1; 15-5), Brescia-Ares Milano 1-1 (19-8; 13-1).

Classifica: JFK Mondovì e Altopiano Seveso 1.000 (2-2-0), Ares Milano, Brescia, Rho, Old Rags Lodi 500 (2-1-1), Piacenza e Catalana Alghero 0 (2-0-2).