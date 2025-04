Piacenza Baseball, parola d'ordine: "Largo ai giovani"

Largo ai giovani, questa la parola d'ordine utilizzata negli interventi durante la presentazione del Piacenza Baseball nella Sala Consiliare del Comune di Piacenza. A far gli onori di casa ci ha pensato l'assessore allo sport Mario Dadati, sottolineando l'importanza dell'aspetto educativo proposto dal club biancorosso e la collaborazione che da anni intercorre tra l'Amministrazione e il Piacenza Baseball. Soddisfazione inoltre espressa da Dadati per la volontà di affidarsi ai giovani nell'ambito di una filosofia di crescita come movimento. Il vice presidente Danilo Minoia ha invece ringraziato l'Amministrazione in quanto partner principale e di fondamentale importanza in merito ai due impianti utilizzati dal Piacenza: De Benedetti e Montesissa. Ospitalità e rispetto, oltre al fair play, gli elementi che caratterizzano il club piacentino, tra i primi a firmare la "carta dei valori” proposta alle società sportive locali dal Comune di Piacenza. Al manager Andrea D'Auria è spettato il compito di illustrare la stagione agonistica, garantendo il massimo impegno da parte dei suoi giocatori, tutti molto giovani in un'ottica di crescita e di "ritorno alle origini”, ricordando la storica impresa compiuta dalla squadra che nel 2013 conquistò lo scudetto di IBL2, quasi interamente composta da giocatori piacentini. Infine, il capitano Paolo Cetti si è lasciato andare a una promessa "rendere orgogliosa la nostra città mettendo il massimo impegno per conquistare soddisfazioni importanti”.

Piacenza Baseball