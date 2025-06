Piacenza calcio, Ribero nuovo portiere dei biancorossi

Il Piacenza ha individuato il portiere per la prossima stagione. Sarà Emanuele Ribero, scuola Toro, numero uno reduce dalla vittoria del campionato di Serie D nel girone A con il Bra.

Il classe 2006 (quindi ancora fra gli Under obbligatori) ha impressionato nell’annata appena conclusa: appena 23 gol subiti in 35 partite e la bellezza di 18 gare concluse con la porta inviolata. Pronto il prestito annuale dal Torino, che ne detiene il cartellino.

Dopo Sbardella (difesa), Taugourdeau (centrocampo) e Trombetta e Mustacchio (attacco), inizia a prendere forma il nuovo Piace. Una squadra che vedrà ancora Stefano D’Agostino fra i suoi protagonisti? Il contratto fino al 2026 direbbe di sì, ma la situazione è in stand by.

Il trequartista ha ricevuto diverse offerte importanti a livello economico dalla Serie D (negli ultimi giorni si parla del Barletta neopromosso), resterebbe al Garilli, ma gradirebbe un segnale forte come un prolungamento fino al 2027 per essere in linea almeno con i termini biennali che gli sono stati proposti in altre piazze.

Il Piacenza è invece soddisfatto dell’attuale accordo (con stipendio da top player, rapportato al budget della società) e fra le parti regna il silenzio da qualche settimana. Prossimi giorni decisivi per capire se si troverà un punto di incontro (o di rottura) o se si riuscirà a proseguire insieme in vista del ritiro di luglio.