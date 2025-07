Piacenza, ufficiale l'arrivo di Ribero

Il Piacenza Calcio ha ufficializzato l’arrivo, in prestito dal Torino, del portiere classe 2006 Emanuele Ribero, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D nel girone A con il Bra.

Il classe 2006 (quindi ancora fra gli Under obbligatori) ha impressionato nell’annata appena conclusa: appena 23 gol subiti in 35 partite e la bellezza di 18 gare concluse con la porta inviolata.