Piacenza, Mustacchio è a un passo

Il Piacenza è ormai a un passo da un altro importante rinforzo: Mattia Mustacchio, 36 anni, dovrebbe vestire il biancorosso nella prossima stagione di Serie D. Un innesto di grande esperienza per mister Arnaldo Franzini che avrà così a disposizione un esterno d’attacco che in carriera si è disimpegnato con diverse maglie tra Serie A (5 presenze) e soprattutto B (275 presenze e 25 gol) e C. Considerato un baby prodigio (ha giocato in tutte le nazionali giovanili, Under 21 compresa), ha giocato in piazze importanti come Brescia, Sampdoria, Ancona, Vicenza, Ascoli, Perugia, Crotone, Cesena e Pro Vercelli. Ultima stagione all’Albinoleffe dove è sceso in campo 37 volte, mettendo a segno 4 reti.