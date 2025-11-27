Piacenza onora le eccellenze sportive

Il Comune di Piacenza ha premiato con un riconoscimento gli atleti e le società che si sono particolarmente distinti nella stagione appena passata. Oltre 500 persone a Palazzo Gotico per salutare i bravissimi nelle più disparate discipline. «Lo sport piacentino sta davvero bene - ha detto l'assessore allo sport Mario Dadati - abbiamo più di cento società per migliaia di atleti che si allenano con impegno e raggiungono grandi traguardi».

Le foto dei premiati