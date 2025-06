Piacenza, per la difesa arriva Sbardella

Sarà annunciato nei prossimi giorni e sembrano non esserci più dubbi: Luca Sbardella, difensore 32enne, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D con il Forlì, sarà un giocatore del Piacenza. Prosegue dunque l'opera di ricostruzione della rosa biancorossa che sarà allenata da Arnaldo Franzini che, con il ds Carlo Zerminiani, sta cercando di allestire una squadra in grado di centrare l'agognato ritorno tra i professionisti. Tutte le novità in casa Piace, qui.