Piacenza travolto dall'entusiasmo del popolo biancorosso

Il popolo biancorosso è già carico. Splendido clima sabato sera al Bertocchi per la festa “Bianch e Russ” organizzata dal Piacenza: sul campo la presentazione ufficiale delle giovanili, della prima squadra e delle maglie della stagione che inizierà con la trasferta a Lentigione per la Coppa Italia. Boato della folla all'ingresso in campo di mister Arnaldo Franzini, salutato con un eloquente "Portaci via da questa categoria!" dai tifosi. Il presidente Marco Polenghi li ha ringraziati dicendo che «indossare la maglia biancorossa significa difendere una tradizione, noi lo faremo dai giovani alla prima squadra».



Il vicepresidente Alessandro De Santis ha sottolineato la grande crescita del settore giovanile: «Frutto degli sforzi che abbiamo iniziato ormai diversi anni fa, di cui stiamo raccogliendo i frutti. Chiediamo alle famiglie di starci vicino, ci aiuteremo a vicenda nella crescita di questi ragazzi, sia dentro, sia fuori dal campo. Il sogno è di vederne tanti in prima squadra, a difendere questi colori che tutti amiamo».