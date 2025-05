Pianellese, è già tempo di futuro: «Faremo una squadra competitiva»

La festa per la vittoria del campionato non è ancora finita, eppure si sta già pensando alle mosse future. La Pianellese è agguerrita più che mai, dopo aver conquistato la promozione in Prima Categoria ora è al lavoro per pianificare la campagna acquisti per giocarsi le proprie ambizioni. Ne ha parlato a Zona Calcio il direttore generale Davide Fornaciari, ospite dell'ultima puntata stagionale della trasmissione insieme al direttore sportivo Paolo Bordi, all'allenatore Davide Soressi e al portiere Tommaso Ironi.

«La nostra anima è Fausto Maini - ha spiegato Fornaciari - dopo la delusione dell'anno scorso ci ha voluto subito riprovare e il suo è stato un grande insegnamento per inseguire la vittoria di quest'anno. La Pianellese del prossimo campionato sarà sicuramente competitiva e che investirà sul settore giovanile con un progetto grazie a Paolo che ha fatto un gran lavoro e a Davide che ha scelto la nostra realtà».

L'obiettivo sarà comunque creare un collettivo affiatato come quello che ha appena trionfato, lo ha evidenziato Bordi: «La differenza l'ha fatta il gruppo, sono state fatte delle scelte in estate e preso ragazzi che hanno creato una squadra difficile da trovare in queste categorie, compreso ovviamente il mister. Voglio fare i complimenti al San Lazzaro e spero che vincano lo spareggio. Per quanto riguarda il futuro, la società vorrà fare un campionato importante e ci saranno innesti nei punti giusti».

Il condottiero è mister Soressi, che ha sottolineato come la sua squadra sia stata in testa praticamente dall'inizio alla fine: «Una stagione eccezionale, complimenti anche al San Lazzaro, noi non ci siamo mai nascosti e volevamo vincere, direi che è stato tutto meritato. Se resterò? Parlerò con chi di dovere, ma ci sono tutte le condizioni per poter dire di sì».

Ironi si è soffermato sulla settimana passata dal ko nel penultimo turno al trionfo e infine sul suo futuro: «Abbiamo preparato la partita per fare il meglio possibile, al termine di una settimana gestita bene dopo l'ultima sconfitta. Io giocherò ancora un anno...nella Pianellese? Dipende da loro».

A Zona Calcio si è parlato anche del Piacenza con il responsabile del settore giovanile Francesco Guareschi che ha confermato come la giovane realtà biancorossa sia «di alto livello e con professionisti validi. Continuerà la collaborazione con l'Oltrepò che ha fatto bene con i nostri ragazzi e lavoreremo tutti per tornare in Serie C».