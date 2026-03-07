Pianeta Padel rilancia: «Vogliamo la Serie A»

Dopo una stagione che ha lasciato grande entusiasmo, ma anche un pizzico di rammarico, Pianeta Padel è pronta a tornare in campo nel campionato di Serie B con ambizioni ancora più alte. Lo scorso anno la formazione piacentina aveva sfiorato la promozione in Serie A, fermandosi ai playoff contro Tribbiano.

Per la nuova stagione il club ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella, rafforzando la rosa con due importanti innesti: Edoardo Sardella e Alberto Micali, pronti a dare il proprio contributo per inseguire il grande obiettivo della promozione.

Il campionato prenderà il via domani, quando Piacenza scenderà in campo all’Lpr Stadium per la prima giornata contro San Benedetto del Tronto, primo impegnativo banco di prova di una stagione che si preannuncia intensa e combattuta. Nel girone dei piacentini figurano anche Milano Marittima e Varese, avversarie di livello.

La rosa

Martin Rubini, Michele Brambilla, Alberto Castelli, Alessandro Fonda, Tommaso Rivellini, Edoardo Sardella (nuovo arrivo, già vincitore di uno scudetto) e Alberto Micali (nuovo arrivo, con classifica prima fascia).

Il girone

Milano Marittima, Pianeta Padel Piacenza, Ct Maggioni San benedetto del Tronto e Varese Spartan Altobelli.

Il calendario

- 8/03 Pianeta Padel-San Benedetto del Tronto;

- 22/03 contro Milano Marittima-Pianeta Padel;

- 12/04 Pianeta Padel-Varese;

- 26/04 San Benedetto del Tronto-Piacenza;

- 10/05 Pianeta Padel-Milano Marittima;

- 24/05 Varese-Pianeta Padel.