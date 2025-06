Poche speranze per il ripescaggio del Corte Calcio

La Bobbiese ha ufficializzato l’acquisto del portiere piacentino Filippo Ansaldi (02), scuola Piace, ex Fiorenzuola ed in precedenza buon protagonista in diverse squadre di serie D. Oltre a Kwavita la Sannazzarese del neo mister Marazzola ha portato in nerazzurro altri due ex Libertas, quali il difensore centrale Elia Tavani (01) nonché il centrocampista Filippo Antelmi (02). Tra i papabili successori del dimissionario Mirko Rossi alla guida dello Sporting Fiorenzuola anche Nicola Binchi (ex CarpaChero), oltre a Sandro Quagliaroli, benché quest’ultimo sia legato a filo doppio col Vigolo. In cerca di un nuovo mister pure il Corte Calcio del presidente Fantini dopo le irrevocabili dimissioni (motivi personali) rassegnate da Renato Delledonne. Sempre in tema del club magiostrino giusto puntualizzare come sia remota l’eventualità che possa accedere in Seconda categoria visto il suo 20esimo posto (dei 12 disponibili) nella classifica delle aventi diritto al ripescaggio. Conti alla mano è probabile che più di una squadra piacentina di Terza categoria venga dirottata nel girone parmense.