Poggioli d'argento alla Maratona delle Dolomiti

Lo scenario più affascinante era quello della Maratona delle Dolomiti, dove a Corvara (Bolzano) è stata sfiorata la partecipazione complessiva di 8mila atleti (7081 uomini e 883 donne) in rappresentanza di 91 nazioni, con la palma di Paese più presente che va alla Germania. Nel percorso lungo, performance di alto livello per Gianluca Poggioli, ventiduesimo assoluto al traguardo e argento nella categoria Master 4. Dall'Alto Adige al Veneto, dove a Zeminiana di Massanzago (Padova) Alberto Baesso - atleta vicentino della Programma Auto - ha conquistato il secondo posto assoluto (e di categoria, Seniores A) arrivando a un soffio dal successo in una volata tra i due protagonisti della fuga che ha scavato il solco. Infine, dal Nord-Est si arriva al Nord-Ovest, con il Piemonte terreno di soddisfazione per Dario Salvaderi, medaglia d'argento nei Master 5 a Prato Sesia nella settima prova del circuito Alpi Superprestige Tricolore.