Poledri-Mustacchio e il Piace sbanca Rovato. Domenica il big match

Dopo un solo punto in due partite il Piacenza ne conquista tre in casa del Rovato Vertovese. Nel turno infrasettimanale (a porte chiuse) i biancorossi soffrono, ma vincono per 2-1 grazie ai gol di Poledri e Mustacchio che rendono vano il pareggio momentaneo di Scidone. Approccio deciso e concreto questa volta, al 3' arriva il vantaggio grazie a Mustacchio che va via sulla destra e mette in mezzo un cross basso per Poledri che insacca da due passi. Il Rovato cerca di reagire e si affida a capitan Bertuzzi, al quarto d'ora un suo diagonale di sinistro termina largo non di molto. Piace che sfrutta sempre bene la catena di destra, altra azione personale di Mustacchio per il destro di Ciuffo fuori da buona posizione. Ultima emozione del primo tempo il calcio di punizione di Bertazzoli bloccato da Ribero, poi tutti al riposo. A inizio ripresa il Rovato pareggia, calcio d'angolo dalla destra e colpo di testa di Scidone che manda il pallone nell'angolino. Ci pensa però Mustacchio a rimettere le cose a posto, riceve palla in area da un indomito Pino che vince un contrasto e batte Offredi. Squadra di casa che cerca il pari, tiro di Faggiano respinto da Ribero, poi conclusione alle stelle di Bertuzzi dal cuore dell'area. Non succede più niente, successo pesante per la squadra di Franzini in vista del big match di domenica prossima contro la Pistoiese.

ROVATO VERTOVESE-PIACENZA 1-2

ROVATO VERTOVESE (3-4-3): Offredi; Vallisa (24' st Basani), Gauli, Suardi; Scidone (24' st Lleshaj), Kasa (34' st Kante), Sangiorgi, Faggiano (39' st Zambelli); Pelamatti (16' st Messedaglia), Bertazzoli, Bertuzzi. A disposizione: Villa, Cattaneo, Lazzaroni, Signoroni. All. Belotti.

PIACENZA (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Silva, Martinelli, Zaffalon; Campagna (18' st Putzolu), Taugourdeau, Poledri; Mustacchio (34' st Lordkipanidze), Pino (27' st Trombetta), D’Agostino (24' st Bianchetti). A disposizione: Kolgecaj, Arba, Cabri, Garnero, Pizzi. All. Franzini.

Arbitro: Guiotto di Schio.

Reti: 4' pt Poledri (P), 4' st Scidone (P), 7' st Mustacchio (P).

Note: ammoniti Campagna (P), Putzolu (P), Basani (R). Gara disputata a porte chiuse.

